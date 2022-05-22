Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 37. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Famara Diedhiou 19. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, galibiyetine serisini 4 maça çıkartırken Karagümrük'ün 6 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Karşılaşmanın ardından puanını 64'e yükselten Alanyaspor, ligde 5. sıraya yerleşti. 57 puanda kalan Fatih Karagümrük ise 8. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Mor'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou'nun vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ikili mücadelede Diedhiou yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Viviano çıkardı.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Burak'tan seken topu önünde bulan Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

44. dakikada soldan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Adnan Uğur'un plase şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada soldan Candeias'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Efecan Karaca'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışında yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Musa'nın pasıyla penaltı noktası civarında müsait durumda topla buluşan Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 86 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 74 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Musa), Pesic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Çağan Kayra Erciyas), Furkan Bayır, Awaziem, Fatih Aksoy, Fer (Dk. 75 İsmail Zehir), Umut Güneş (Dk. 86 Emirhan Aydoğan), Efecan Karaca, Novais, Candeias (Dk. 75 Oğuz Aydın), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo)

GOL: Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Awaziem, Dk. 55 Fer (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)