İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0577
  • EURO
    37,2648
  • ALTIN
    3363.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor, Fatih Terim'in eski öğrencisini kadrosuna kattı
Spor

Alanyaspor, Fatih Terim'in eski öğrencisini kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Panathinaikos'ta forma giyen santrfor Andraz Sporar'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Alanyaspor, Fatih Terim'in eski öğrencisini kadrosuna kattı
ABONE OL

Transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Alanyaspor, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen santrfor Andraz Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Andraz Sporar, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in eski öğrencisiydi.

PERFORMANSI

Sporar, Slovenya Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 12 gol, Slovan Bratislava formasıyla 78 maçta 60 gol 17 asist, Sporting Lizbon ile çıktığı 89 maçta 28 gol 9 asist ve son olarak Panathinaikos ile çıktığı 38 maçta 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.