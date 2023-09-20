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Spor

Alanyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift idmanla sürdürdü.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
Alanyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah salonda fitness çalışması yapan Akdeniz ekibi, antrenmana akşam da devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışması ile sona erdi. Günü çift idmanla kapatan

Alanyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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