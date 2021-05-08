DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti.



Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. TFF'nin ret kararına itiraz eden sarı-lacivertli kulübün başvurusuyla ilgili bugün yapılan toplantıda alınan karar şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, Karar verilmiştir."

TFF: KURAL HATASI YOK

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüşmüştü. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verildiği bildirilmişti.

PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ligin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.