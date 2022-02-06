6 Şubat 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 16:50

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Müsabakanın VAR koltuğunda Ümit Öztürk otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy ve Ramazan Keleş bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

ALANYASPOR: 1 - GALATASARAY: 1

GOLLER: Dk. 39 Wilson Eduardo (Alanyaspor), Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Cristian Borja, Joao Novais, Efkan Bekiroglu, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Daniel Candeias, Wilson Eduardo

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülayi Leroy Fer, Umut Güneş, Chidozie Awaziem, Emirhan Aydoğan, Nemanja Milunovic, Miha Mevlja, Oğuz Aydın, Davidson

GALATASARAY: Ignacio Pena, Patrick Van Aanholt, Marcao, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel

Yedekler: İsmail Çipe, Berk Balaban, Sacha Boey, Erick Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Semih Kaya, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli