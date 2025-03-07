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Spor

Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

IHA7 Mart 2025 Cuma 23:45 - Güncelleme:
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşen idmanda, futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ise antrenmanı takip ederek futbolculara moral verdi.

Corendon Alanyaspor, pazar saat 20.30'da Gain Park Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

  • Corendon Alanyaspor
  • Galatasaray maçı
  • 27. hafta

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