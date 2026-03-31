  Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

Milli aranın ardından Tredyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Alanyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA31 Mart 2026 Salı 17:06
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Joao Pereira yönetimde ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, geniş alanda taktiksel oyun çalışmalarının ardından dar alanda 4'lü turnuvayla tamamlandı. Akdeniz ekibi, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık tespit edilen Efecan Karaca, Anatolia Hospital Alanya'da ameliyat edildi.

Efecan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve en kısa sürede formasına kavuşacağı bildirildi.

