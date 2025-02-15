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Spor

Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır
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Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı son antrenman ile tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren Alanyaspor, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek.

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