Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kupada yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor, 16. dakikada Florent Hadergjonaj ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'te David Datro Fofana, 28. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Karagümrük'ün ilk golünü atan Fofana, 59. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne taşıdı. Alanyaspor'da ilk golü atan Florent Hadergjonaj da 74. dakikada penaltıyı ağlara gönderdi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 4 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, kupadaki puanını 2 yaptı.

Alanyaspor, kupanın bir sonraki maçında Boluspor deplasmanına gidecek. Akdeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta ise hafta sonunda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük, kupada bir sonraki maçında Başakşehir ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, lige dönüşte de Başakşehir ile puan mücadelesi verecek.