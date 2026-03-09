Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'de 2.9 hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Volkan Demirel'in ikinci döneminde Joao Pereira'lı Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçta çok fazla etkili olamadı ama karşılaşmadan puanla ayrıldı. Alanyaspor daha etkili olduğu maçta gol üretemedi.

Ev sahibi Alanyaspor ligde iki maç sonra puan aldı ve ligde 27 puana ulaştı. Ligde üç deplasman sonra puan alan Gençlerbirliği de 25 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak.