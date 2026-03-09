İSTANBUL 12°C / 4°C
  Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı
Spor

Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Alanyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

9 Mart 2026 Pazartesi 22:05
Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'de 2.9 hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Volkan Demirel'in ikinci döneminde Joao Pereira'lı Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçta çok fazla etkili olamadı ama karşılaşmadan puanla ayrıldı. Alanyaspor daha etkili olduğu maçta gol üretemedi.

Ev sahibi Alanyaspor ligde iki maç sonra puan aldı ve ligde 27 puana ulaştı. Ligde üç deplasman sonra puan alan Gençlerbirliği de 25 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

