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Spor

Alanyaspor ile Kasımpaşa 17. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

IHA19 Ekim 2024 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Alanyaspor ile Kasımpaşa 17. randevuda
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Milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 19.00'da Alanyaspor'a konuk olacak. Geride kalan haftalarda turuncu-yeşilliler 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu aldığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

LİGDE 17. RANDEVU

Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce Süper Lig'de 16 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 8 kez kazanırken turuncu-yeşilliler ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Şener yapacak. Ali Yılmaz ise dördüncü hakem olacak.

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