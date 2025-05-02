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Spor

Alanyaspor ile Kayserispor 18. kez karşı karşıya

Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 18. randevularına çıkarken, önceki karşılaşmalarda ev sahibi ekip rakibine büyük üstünlük sağladı

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Alanyaspor ile Kayserispor 18. kez karşı karşıya
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Alanyaspor ile Kayserispor; Süper Lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada ev sahibi ekibin açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig 34. haftasında karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar 17 kez Süper Lig'de karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 11 kez kazanırken 4 kez de Kayserispor kazandı. 2 müsabakada da puanlar paylaşıldı. Bu maçlarda Alanyaspor 37 gol atarken Kayserispor ise 17 gol attı. Antalya'da oynanan 8 müsabakada 7 kez Alanyaspor kazanırken 1 kez de Kayserispor galip geldi. Bu maçlarda Alanyaspor 26 gol, Kayserispor 7 gol atabildi. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0

2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0

2024/2025 Kayserispor-Alanyaspor 2-0

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