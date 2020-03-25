Alanyaspor kalecisi Jose Marafona:''Arayı bitirdik antrenmanlara başlıyoruz''

25 Mart 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 19:35

Alanyaspor'un Portekizli kalecisi Marafona, ülkesinin basınına röportaj verdi. Marafona, Türkiye'deki durumdan ve antrenman programı üzerinden konuştu.

Alanyaspor'un kalecisi ligler ertelenmiş olmasına rağmen, antrenmanlara tekrar başlayacak.

Portekiz dışındaki ilk tecrübesinin Alanyaspor olması hakkındaki soruya Jose Marafona; "Geçen sezon Braga'daki başarısızlık nedeniyle ayrılmaya karar verdim. Alanyaspor ile çalışan bir iş adamı beni izlemişti. Onun bağlantısı ile Türkiye'ye geldim." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DE DURUM YENİYDİ"

Türkiye'de liglerin diğer liglere göre geç ertelenmesi yüzünden sahaya çıkmakta çekinip çekinmediğine dair soruya Marafona; "Türkiye'de konu daha yeniydi. Sanırım o dönemde sadece 3 vaka vardı. Tabii ki haberleri izlerken korku oldu ama yine de bizler profesyoneliz. Oynamak zorundayız." cevabını verdi.

"ANTRENMANLARA BAŞLIYORUZ"

Antrenman programı hakkında sorulan soruya ise 32 yaşındaki kaleci; "Antrenmanlara bugün (25 Mart) itibariyle başlıyoruz. Kulüple durumu konuştum. Örneğin benim antrenmanım 4'te ama diğerlerinin saat kaçta bilmiyorum. Muhtemelen diğer kaleciler ile beraber çalışacağım. Tesiste yemek yemeceğiz, ayrı odalarda olacağız. İşimiz bitince de eve döneceğiz." dedi.