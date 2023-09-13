İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9433
  • EURO
    28,9418
  • ALTIN
    1653.03
  • BIST100
    8013.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Spor

Alanyaspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Alanyaspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından lige verilen 11 günlük milli maç arasını iyi değerlendiren Alanyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas organizasyonu ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayan turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.