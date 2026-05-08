  • Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlarla sona erdi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.

Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ, Nuno Lima, Maestro ve Ruan, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

