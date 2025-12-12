İSTANBUL 14°C / 8°C
Alanyaspor, Kayserispor mesaisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

12 Aralık 2025 Cuma 14:30
Alanyaspor, Kayserispor mesaisine hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Ümit Akdağ, Janvier, Viana ve Buluthan Bulut Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

