İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor, Konya'da 2 golle güldü

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Haber Merkezi13 Eylül 2025 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Alanyaspor, Konya'da 2 golle güldü
ABONE OL

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor, Uchenna Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konyaspor, Enis Bardhi'nin 51. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor da 7 puanda kaldı.

Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.