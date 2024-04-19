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Spor

Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır!

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır!
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Konyaspor maçının hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde top kapmanın ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da TÜMOSAN Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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