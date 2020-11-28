Alanyaspor, Konyaspor maçında tam kadro! İşte muhtemel 11

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:14 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:14

Alanyaspor, Süper Lig'deki namağlup unvanını korumak istiyor. Yarın evinde ağırlayacağı İttifak Holding Konyaspor'dan 3 puan almayı hedefleyen turuncu yeşilliler, liderlik koltuğunu kaptırmak istemiyor.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak maçın hakemliğini Bahattin Şişmek yapacak. Ligin tek namağlup takımı ve lideri Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisine devam etmek istiyor. Bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi ve eşit puandaki Fenerbahçe'yi averajla geride bırakan Alanyaspor, ligin zirvesinde yer alıyor. Liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Akdeniz temsilcisi, evindeki Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, cumartesi günü kulüpten yapılan açıklamaya göre bir A takım bir de alt yapı oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ALANYASPOR DEPLASMANDA ÜSTÜN

Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugüne dek 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 4'ünü Alanyaspor, 4'ünü de Konyaspor kazandı. Aytemiz Alanyaspor rakibini evinde ağırladığı 4 maçın yalnızca 1'inde mağlup edebilirken, o da geçen sezonun ilk yarısında oynanan maç oldu. Rakibini 2-1'lik skorla yenen turuncu yeşilliler, yarın oynanacak maçta da rakibine karşı galip gelen taraf olmak istiyor. Bu iki takım arasında ligde oynanan maçlarda her iki takımın da evindeki karşılaşmaları genellikle rakip takımın kazandığı görülürken, Alanyaspor da Konyaspor da evinde yalnızca 1 kez galip gelebildi.

İDEAL 11'İN SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Konyaspor maçında, diğer maçlardaki kadroya benzer bir kadroyla çıkması bekleniyor. Evinde galibiyeti hedefleyen Aytemiz Alanyaspor'da geçen hafta Antalyaspor'a karşı çıkan kadrodan farklı olarak forvette yine diğer maçlarda ilk 11'de yer alan Adam Bareiro'nun çıkacağı düşünülüyor.

MUHTEMEL KADRO

İttifak Holding Konyaspor maçında Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel 11'i şöyle:

"Jose Marafona, Francois Moubandje, Georgios Tzavellas, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Manolis Siopis, Davidson, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Adam Bareiro."