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Spor

Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 15:06 - Güncelleme:
Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimimdeki gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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