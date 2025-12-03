İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Alanyaspor, kupa maçına hazır!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Çorum FK ile karşılaşacak Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.

3 Aralık 2025 Çarşamba 14:07
Alanyaspor, kupa maçına hazır!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, sınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut etaplarının ardından taktik çalışmalarla sona erdi.

Hakem Burak Demirkıran'ın görev yapacağı Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Çorum Şehir Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

