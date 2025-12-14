İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Alanyaspor kupa mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Trabzonspor ile karşılaşacak Alanyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

14 Aralık 2025 Pazar 13:33
Alanyaspor kupa mesaisine başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada görev almayan futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

