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Spor

Alanyaspor liderliği bırakmıyor

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:40
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Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.

İÇ SAHADA YENİ REKORA 1 MAÇ UZAKTA

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.

Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.

LİDERLİK HAFTALARI

Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig'de lider tamamladığı 14 hafta ve puan durumları şöyle:

Sezon Hafta Tarih Maç G B M P
2019-20203.1 Eylül 2019Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-33009
2019-20204.16 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-140012
2019-20205.22 Eylül 2019Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-141013
2019-20206.28 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-142014
2019-20207. 6 Ekim 2019Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-042114
2019-20208.20 Ekim 2019Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-252117
2019-20209. 26 Ekim 2019Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 1-153118
2019-202010. 2 Kasım 2019Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-054119
2020-20214. 4 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-031010
2020-20215.19 Ekim 2020Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-241013
2020-20216.25 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-051016
2020-20218. 7 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-152017
2020-20219.22 Kasım 2020Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 62020
2020-202110.29 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 72023

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