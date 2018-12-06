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Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde 5 eksik var.

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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kafile kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda Pepe, Enzo Roco, Caner, Erkin Ryan Babel ve Jeremain Lens yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kafilesi...

Tolga, Karius, Utku, Gökhan Gönül, Vida, Fatih, Medel, Adriano, Atiba, Necip, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Quaresma, Gökhan Töre, Love, Larin, Mustafa, Güven

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