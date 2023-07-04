Alanyaspor, Nicolas Janvier'i kadrosuna kattı

Corendon Alanyaspor, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier'i kadrosuna kattı. Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi transferlerimiz devam ediyor. Bugün de Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Janvier ile anlaştık. Aslında Janvier 2 yıldır bizim istediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kısmet bu seneyeymiş. Scout ekiplerimizin de takip ettiği bir futbolcu. İnşallah Alanyaspor'umuz için ve Janvier için hayırlı olacaktır. Aramıza hoş geldin, hayırlı olsun." dedi.

Janvier ise, "Öncelikle başkanıma ve kulübüme bu sıcak karşılama için teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel karşılandım. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun için de çok umutluyum. Yaklaşık 2 senedir kulübün bana ilgisi olduğunu biliyordum. Bu yüzden hem kulübü, hem de ligi takip ediyordum. Çalışmalarım ve araştırmalarım sonucunda buranın benim için uygun bir yer olduğuna karar verdim ve Alanyaspor'a geldim." diye konuştu.

Son olarak Vitoria Guimaraes'te oynayan Janvier, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 26 maçta 1 gol kaydetti.