Alanyaspor, Oğuz Aydın'ı 3 milyon TL'ye transfer ediyor

DHA 08 Haziran 2021 Salı 14:32 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:32

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor'da transferin gözde isimlerinden olan Oğuz Aydın, Süper Lig'e gidiyor. TFF 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün de yakından ilgilendiği altyapı patentli 20 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor devreye girdi. Akdeniz ekibi ile görüşmelerde bulunan sarı-lacivertli yönetimin 3 milyon TL karşılığında Oğuz için anlaşma sağladığı ifade edildi.

Geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan genç kanat oyuncusu 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.