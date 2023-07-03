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Spor

Alanyaspor, Richard Coelho ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Brezilyalı ön libero Richard Coelho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Alanyaspor, Richard Coelho ile sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor bir Brezilyalıyı daha kadrosuna kattığını duyurdu.

Brezilya'nın Ceara Kulübünden transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, Brezilya'dan aynı günde üçüncü transferlerini yaptıklarını söyledi.

Richard Coelho'yu daha önceden takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, deneyimli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Geçen sezon transferde biraz geç kaldıklarını ve bu nedenle uyumsuzluklar yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bundan dolayı bu yıl transferlere erken başladıklarını aktardı.

Bu sezon takımın ana kadrosunun kamp dönemine kadar tamamlanmasını istediklerini anlatan Çavuşoğlu, geçen sezon yaşadıkları problemleri bu yıl yaşamak istemediklerini ifade etti.

Richard Coelho ise Alanyaspor'da olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisine güvendiğini aktaran Brezilyalı futbolcu, "Bu takımla başarılı olacağımıza inanıyorum. Takıma her alanda katkı sağlayacağımı da düşünüyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada bütün gücümle takım arkadaşlarıma katkı vereceğim." diye konuştu.

  • Corendon Alanyaspor
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