Alanyaspor, Sergen Yalçın için Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor

Süper Lig’in 13.haftasında Alanyaspor’un başına geçen ve göreve geldiğinde 12 puanı bulunan Sergen Yalçın, 16 haftalık periyotta çok iyi bir performans ortaya koydu. Toplamda 26 puan toplayarak Alanyaspor’u 6.’lığa kadar getiren başarılı teknik adam bundan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına odaklanırken, turuncu yeşilli kulübün Sergen Yalçın’la 2 yıllık kontrat imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

SERGEN YALÇIN'LA OTURUP KONUŞMADIK

Gittiği her takımda başarılı bir süreç geçiren Sergen Yalçın hakkında Alanyaspor cephesinden önemli bilgiler alındı. Şu ana kadar sözleşme konusunu dillendirmediklerini ifade eden yöneticilerin, ligin bitmesini bekledikleri öğrenildi. Sezon sonunda kalmak isterse Sergen Yalçın ile anlaşma yapmaya hazır olduklarını yineleyen Alanyaspor kurmaylarının Beşiktaş’ın yapacağı hamleyi de yakından takip ettikleri ifade edildi.