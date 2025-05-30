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Spor

Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

Gain Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçını, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

  • Corendon Alanyaspor
  • Net Global Sivasspor
  • maç hazırlıkları

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