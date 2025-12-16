İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7169
  • EURO
    50,2527
  • ALTIN
    5874.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Alanyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA16 Aralık 2025 Salı 14:11 - Güncelleme:
Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor ZTK grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor takımı bugün öğleden sonra Trabzon'a gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.