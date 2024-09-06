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Spor

Alanyaspor transferi duyurdu!

Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.

6 Eylül 2024 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Alanyaspor transferi duyurdu!
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Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'de Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Hwang ile anlaştığını bildirdi.

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize yeniden 'hoş geldin' Hwang."

PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak kariyerini sürdüren oyuncu, 8 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

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