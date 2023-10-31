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Spor

Alanyaspor, turu zorlanmadan geçti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Belediye Kütahyaspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

31 Ekim 2023 Salı 22:49 - Güncelleme:
Alanyaspor, turu zorlanmadan geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mehmet Altundal'ın yönetimindeki Alanyaspor ile Yusuf Tokuş'un ekibi Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiev sahibi Alanyaspor 4-1 kazanırken goller; 27. dakikada Pione Sisto, 34. dakikada Nicolas Janvier, 43 ve 80. dakikalarda ise Anderson Silva'dan geldi.

Konuk ekip Belediye Kütahyaspor'un tek golünü ise 63. dakikada Berkant Şahin Kök kaydetti.

Bu sonuçla birlikte adını 4. tura yazdıran ekip Alanyaspor olurken, Belediye Kütahyaspor kupaya veda etti.

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