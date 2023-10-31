Alanyaspor, turu zorlanmadan geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mehmet Altundal'ın yönetimindeki Alanyaspor ile Yusuf Tokuş'un ekibi Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiev sahibi Alanyaspor 4-1 kazanırken goller; 27. dakikada Pione Sisto, 34. dakikada Nicolas Janvier, 43 ve 80. dakikalarda ise Anderson Silva'dan geldi.
Konuk ekip Belediye Kütahyaspor'un tek golünü ise 63. dakikada Berkant Şahin Kök kaydetti.
Bu sonuçla birlikte adını 4. tura yazdıran ekip Alanyaspor olurken, Belediye Kütahyaspor kupaya veda etti.