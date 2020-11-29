Alanyaspor zirveyi bırakmıyor

29 Kasım 2020 Pazar 18:09 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 18:10

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Efecan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşu ağlarla buluştu. Babacar böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

9 MAÇ, 7 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

Alınan bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Alanyaspor ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirerek 23 puanla zirvede yer aldı. Bu sezon 7. galibiyetini elde etti. Konyaspor ise iki hafta sonra mağlup olarak 12 puanda kaldı

Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Alanyaspor kalesinde toplamda 3 gol gördü. Jose Marafona 6. kez kalesini gole kapattı

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca ceza sahası içinde topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas üzerinden vurduğu top, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Davidson, Konyaspor ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Eray Birniçan soluna giden topa uzanarak, gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası sağına gelen ortayı Skubic, arka direğe çıkarmak istedi. Son anda Caulker araya girerek, topu kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Eray’da kaldı.

67. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic’in ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye çektiği şut yandan auta gitti.

82. dakikada Davidson topu sol kanattaki Bareiro’ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Ali Saygın Ögel x, Mustafa Savranlar x

Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx (Ahmet Gülay dk. 50 x), Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Juanfran xxx, Salih Uçan xxx (Fatih Aksoy dk. 70 x), Manolis Siopis xxx, Davidson xxx (Ceyhun Gülselam dk. 84 ?), Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xxx (Berkan Kutlu dk.70 x) Khouma Babacar xxx (Adam Bareiro dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Konyaspor: Eray Birniçan xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic xx, Guilherme Sitya xx, Sokol Cikalleshi xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 55 x) Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic x (Musa Çağıran dk. 46 x, Paolo Hurtado dk. 78 x) Alper Uludağ x (Farouk Miya dk. 46 x) Artem Kravets xx (Samuel Eduok dk. 55 x)

Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Ahmet Karademir, Erdon Daci

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Goller: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Francois Moubandje, Anastasios Bakasetas, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Deni Milosevic, Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)