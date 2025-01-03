İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3659
  • EURO
    36,4832
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor, zorlu maçta Konyaspor'u mağlup etti
Spor

Alanyaspor, zorlu maçta Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Alanyaspor, zorlu maçta Konyaspor'u mağlup etti
ABONE OL

Süper Lig'e verilen aranın ardından 18. haftada Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. GAIN Park'taki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Blaz Kramer'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 21 puana yükseldi. Konyaspor, 20 puanda kaldı.

Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

F.BAHÇE MAÇINDA CEZALILAR

Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.