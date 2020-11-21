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Spor

Alanyaspor'da 3 koronavirüs vakası

Aytemiz Alanyaspor'da dün yapılan koronavirüs testlerinde biri profesyonel takım, biri de alt yapıdan olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 14:55 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:55
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuz, bir altyapı oyuncumuz ve bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

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