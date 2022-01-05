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Spor

Alanyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları sürdürüldü.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 20:14 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 20:14
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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, ısınmayla başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

Antrenman sonunda kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla futbolcu Leroy Fer'in doğum günü kutlandı.

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