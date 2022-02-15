İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6184
  • EURO
    15,4605
  • ALTIN
    810.061
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'da Davidson, Wuhan Three Towns'a transfer oldu
Spor

Alanyaspor'da Davidson, Wuhan Three Towns'a transfer oldu

Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin Süper Lig ekibi Wuhan Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.

15 Şubat 2022 Salı 18:25 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 18:25
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin 2 milyon euro olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.