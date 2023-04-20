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Spor

Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi son buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurdu.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi son buldu
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Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Antalya ekibi, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Başarılı teknik adam Ersun Yanal, Alanyaspor'da 6 maçta takımın başında bulundu ve 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

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