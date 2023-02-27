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Spor

Alanyaspor'da Francesco Farioli ile yollar ayrıldı

Alanyaspor, Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz temsilcisinde, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlandı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Francesco Farioli ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Turuncu yeşilli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: FARIOLI VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, İtalyan teknik adam ve ekibine turuncu yeşilli kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Alanyaspor'da Farioli'nin yerine teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirilmesi bekleniyor

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