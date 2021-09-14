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Spor

Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

DHA14 Eylül 2021 Salı 21:25 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 21:25
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Süper Lig'de sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, 5'inci haftada karşılaşacağı Galatasaray maçı için çalışmalara ara vermeden bugün gerçekleşen antrenmanla başladı. Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi. Diğer futbolcular ise Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerini düz koşu çalışması takip etti. Futbolcular idmanın ikinci yarısında taktik çalışmaları yaparak günü tamamladı.

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