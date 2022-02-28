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Spor

Alanyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Gaziantep FK ile oynayacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:06
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Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli takım, maç hazırlıklarını yarın akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor-Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 3 Mart Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

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