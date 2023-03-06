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Spor

Alanyaspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Alanyaspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıklarla sona erdi.

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçı, 12 Mart Pazar günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Alanyaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 23 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 28 puanla 10. sırada yer aldı.

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