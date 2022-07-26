Alanyaspor'da Nemanja Milunovic ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Sırp futbolcu Nemanja Milunovic ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, Nemanja Milunovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonu başında turuncu-yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Milunovic, ligde 27 maçta bir gol ve bir asist ile oynadı.



NEMANJA MİLUNOVİC KİMDİR?



Nemanja Milunovic, 31 Mayıs 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 83 kilo olan Nemanja Milunovic, geçtiğimiz sezon 32 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı ve takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.