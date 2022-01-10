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Spor

Alanyaspor'da sözleşmesi biten Khouma Babacar ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Khouma Babacar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 19:42 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:42
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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile yollar ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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