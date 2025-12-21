İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Alanyaspor'dan 2 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan 2 gollü zafer
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Hwang Ui-jo ile 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 7 maç sonra kazandı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 21'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarladığı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

82. dakikada Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına giren Duarte'nin şutunda kaleci Grbic, topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncusu Atakan Çankaya uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 87 Burhan Ersoy), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)

Goller: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

