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Spor

Alanyaspor'dan 26 maçta 11 beraberlik!

Son olarak ligde Adana Demirspor karşısında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Alanyaspor'da berabere kalınan maçların fazlalığı dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi ligde oynadığı 26 maçın 11'inde sahadan bir puan ile ayrıldı.

IHA20 Şubat 2024 Salı 21:57 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan 26 maçta 11 beraberlik!
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Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında aldığı beraberlikle, Süper Lig'de en çok berabere kalan takımlar arasında yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Alanya ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 29'a yükseltirken, beraberlik sayısı ise 11'e çıktı. Alanyaspor, ligde Antalyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile beraber en fazla berabere kalan takımlar arasında yer alıyor. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünden beraberlikle ayrılan Alanyaspor, 1 maçı ise kaybetti. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımı, ligde 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 29 puanla averajla 15. sırada bulunuyor.

Alanyaspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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