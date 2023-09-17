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Spor

Alanyaspor'dan 4 büyüklere 12 isim

Akdeniz ekibi Alanyaspor 4 büyük kulübe 12 oyuncunun satışı yaptı. Transferden 32.9 milyon euro gelir elde eden turuncu yeşilliler, son 7 yılın en fazla kazanan Anadolu takımı oldu.

Sabah17 Eylül 2023 Pazar 12:01 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan 4 büyüklere 12 isim
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Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Corendon Alanyaspor, aynı istikrarı oyuncu satışında da gösterdi.

Başka takımlara verdiği 14 isimden 32.9 milyon Euro (güncel kurla 945 milyon TL) kazanarak kasasını en fazla dolduran Anadolu takımı oldu.

Sezon başına 4.6 milyon Euro'luk satış yapan Alanya son olarak Tayfur Bingöl'ü 1 milyon Euro'ya Beşiktaş'a, Umut Güneş'i de 2.3 milyon Euro'ya Trabzonspor'a gönderdi. Diedhiou ise 500 bin Euro bonservisle Granada'ya gitti.

Hasan Çavuşoğlu'nun başkanlığını yaptığı Alanyaspor, transfer dönemlerinde 4 Büyüklerin de adresi oldu. Bonservisle ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a 5 oyuncu yollayan turuncu-yeşilliler; Trabzonspor'a 3, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 2'şer futbolcu gönderirken toplamda 12 ismi büyüklerin vitrinine çıkardı.

Alanyaspor ayrıca Portekiz'den aldığı Merih Demiral'ı da parlattıktan sonra Sassuolo'ya 8.7 milyon Euro'ya satarak rekor kırmıştı.

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