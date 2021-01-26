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Spor

Alanyaspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu, Denizlispor'da

Denizlispor, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı.

DHA26 Ocak 2021 Salı 15:49 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:49
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Yeşil-siyahlı ekip, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerine gelen oyuncu, Denizlispor ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır. Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Hasan Ayaroğlu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giydi.

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