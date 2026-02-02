İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4683
  • EURO
    51,2795
  • ALTIN
    6488.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'dan Bundesliga'ya: Ogundu Augsburg'da
Spor

Alanyaspor'dan Bundesliga'ya: Ogundu Augsburg'da

Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan Bundesliga'ya: Ogundu Augsburg'da
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Uchenna Ogundu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.