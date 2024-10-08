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  • Alanyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için hakem tepkisi! ''Takım ayrımı yapmadan yönetin''
Spor

Alanyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için hakem tepkisi! ''Takım ayrımı yapmadan yönetin''

Alanyaspor sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazıyla Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Akdeniz ekibi yayınladığı yazıda '4 büyük kulübün maçına hakemler 'Acaba onların aleyhine penaltı verirsek, kırmızı kart gösterirsek bana bir şey olur mu?' diye çıkıyor. Çünkü federasyonlar ve MHK'ler maalesef hata yapan hakemlere orantısız güç uyguluyorlar' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Ekim 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için hakem tepkisi! ''Takım ayrımı yapmadan yönetin''
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Alanyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadıkları maçta düdük çalan hakem Mehmet Türkmen'e kararlarına tepki gösterdi.

Akdeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Futbolda saygı, sevgi ve birliktelik iklimine ne kadar ihtiyaç varsa, ADALET'e hepsinden daha fazla ihtiyaç var.

Maalesef bundan 5 hafta önce Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçında Jayden Oosterwolde'yi oyundan atamayan, son bölümde net bir penaltımızı vermeyen hakem Mehmet Türkmen, Galatasaray – Corendon Alanyaspor maçında henüz ilk dakikalarda rakip oyuncuya net kırmızı kartı çıkaramamıştır. O dakikada pozisyonu daha net bir şekilde görmesi gereken VAR hakemi de bu adaletsizliğe maalesef seyirci kalmıştır. Yardımcı hakem de önündeki pozisyonu görmezden gelmiştir.

Türkiye'de hakem yokmuş gibi İstanbul takımlarının maçlarına İstanbul'dan hakem atamak da nasıl bir anlayıştır, onu da anlamak mümkün değil! Ama asıl sorun ve görülmesi gereken resim; futbol ve hakemlerin sürekli bu noktaya nasıl getirildiğidir. Ona bakmak lazım. Bu hakemlerin, bu kırmızı kartları gösterecek cesaretleri niye yok, onu analiz etmek gerekiyor. Sürekli MHK'ler değişiyor, TFF yönetimleri değişiyor. Kalıcı çözümler yerine özellikle büyük takımların gazını alacak çözümler üretiliyor ve sadece zaman kazanılıyor.

Her gün hakemlerle ilgili bir karar alarak, düdük astırılarak, FIFA kokartını birinden söküp diğerine takarak bu işlerin çözülmeyeceği gün gibi ortada iken, maalesef bu yanlış yoldan bir türlü dönülmüyor.

"HATA YAPAN HAKEMLERE ORANTISIZ GÜÇ UYGULUYORLAR"

4 büyük kulübün maçına hakemler 'Acaba onların aleyhine penaltı verirsek, kırmızı kart gösterirsek bana bir şey olur mu?' diye çıkıyor. Çünkü federasyonlar ve MHK'ler maalesef hata yapan hakemlere orantısız güç uyguluyorlar. Maksadını aşan cezalar veriyorlar. Hatta hakemliklerini dahi bitirebiliyorlar. Böyle bir ortamda özellikle büyük takımların maçlarında hakemlerin adaletli maç yönetmesi zorlaşıyor.

Federasyonlar ve MHK'ler hakemlerin düzelmesini istiyorsa önce hakemlerin arkasında durmalı, klasmanları ile sürekli oynamamalı, tam tersi orantılı cezalar ve yaptırımlar uygulamalı. Eğitimlerini arttırmalı, liyakatli hale getirmeli, onlara endişe değil, güven verecek uygulamalar yapmalı.

Buradan hakemlere tavsiyemiz, her şeye rağmen korkmayın, adaletten şaşmayın, büyük küçük takım ayrımı yapmadan çıkın aslanlar gibi her stadyumunda adalet dağıtarak maçınızı yönetin, doğruyu uygulayın, kalbinizde ve beyninizde sadece Allah korkusu olsun.

Hata da yapacaksınız. Hatasız insan olmadığı gibi hakem de olmaz. Ama sadece hata yapın, lütfen yanlış yapmayın."

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